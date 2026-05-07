Defensora Eglée González inicia mesas de consulta con empresarios, periodistas y diputados

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La Defensoría del Pueblo inició una nueva etapa de acercamiento con los diversos sectores que hacen vida en el país.

En las últimas horas, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, encabezó una mesa de consulta en su despacho, con el objetivo de recibir propuestas directas sobre los desafíos actuales en materia de derechos humanos y bienestar social.

De acuerdo con el reporte en NDP, el encuentro contó con una participación plural que incluyó a periodistas, abogados, empresarios, diputados y representantes gremiales, quienes expusieron sus inquietudes sobre la realidad económica y social de los venezolanos.

Cooperación entre Estado, empresas y ciudadanos

Durante la jornada, González Lobato enfatizó que la protección de los derechos fundamentales no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino un esfuerzo compartido.

De igual modo, la defensora destacó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y el productivo para generar condiciones que mejoren la calidad de vida.

Del mismo modo, la funcionaria subrayó que defender los derechos humanos también implica promover el empleo, el respeto a los derechos laborales y el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo.

Al respecto, precisó que uno de los ejes centrales de la gestión será convertir a la Defensoría en un ente mediador capaz de integrar las demandas ciudadanas con las capacidades del Estado y la empresa privada.

“Apostamos a una sociedad que funcione con la fuerza de sus ciudadanos y con instituciones capaces de trabajar junto a la gente”, afirmó la titular del despacho.

La Defensoría del Pueblo informó que estas mesas de trabajo no son un evento aislado. Se mantendrán reuniones periódicas con actores políticos, económicos y sociales para impulsar programas orientados a fortalecer la convivencia ciudadana, promover la inversión y la generación de empleo, proteger los derechos laborales y contribuir a soluciones consensuadas frente a los problemas que afectan a los venezolanos.

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