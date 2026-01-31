Delcy anuncia el cierre del Helicoide como centro de detención

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero el cierre del Helicoide como centro de detención.

Durante sus declaraciones en la sesión de apertura del año judicial 2026, Rodríguez indicó cuál serla la función de las instalaciones del Helicoide.

Cierre del Helicoide como centro de detención

De acuerdo con Rodríguez, las instalaciones del Helicoide deberán funcionar con otro fin, opuesto a un centro de detención, que hoy sirven para ello.

"En el marco del relanzamiento de la misión Guardianes de la Patria, que contemple programas de la protección socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", aseguró la presidenta encargada.

