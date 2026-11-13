Delcy Rodríguez: 99 de cada 100 dólares del petróleo y la minería se destinan a salarios y pensiones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este jueves el balance de ejecución presupuestaria correspondiente a los 11 primeros meses de 2026, destacando que la totalidad de los ingresos provenientes de hidrocarburos y minería se orientó al respaldo salarial y previsional.

​De acuerdo con las cifras oficiales expuestas por la mandataria, de los 14.860 millones de dólares captados por la actividad petrolera y minera entre enero y noviembre.

"De cada 100 dólares ingresados por concepto de petroleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares de un total de 14.860 millones", indicó en su cuenta de la red social.

​El reporte financiero también detalla el comportamiento global de las cuentas nacionales durante ese tramo del año:

​Recaudación total: Los ingresos globales acumulados por el Estado sumaron 15.603 millones de dólares.

​Gasto operativo: Los recursos empleados para el funcionamiento administrativo del Gobierno representaron 150,5 millones de dólares.

​Acceso abierto a las cuentas públicas

​Rodríguez inscribió esta rendición de cuentas en la política de contraloría institucional del Ejecutivo, recordando que el pasado 17 de enero había anunciado la puesta en marcha de una herramienta digital para el escrutinio ciudadano de las finanzas públicas.

​Según precisó, el registro detallado de las entradas y salidas de capital correspondientes al período enero-noviembre de 2026 ya puede ser auditado por cualquier usuario a través del sitio web transparenciasoberana.gob.ve.

​"La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la protección del ingreso de nuestros trabajadores y pensionados son compromisos que respaldamos con hechos", concluyó la jefa de Estado.