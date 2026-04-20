​Delcy Rodriguez anuncia Gran Consulta Nacional por la nueva justicia: conozca de qué trata

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de la Gran Consulta Nacional por la nueva justicia.

Rodríguez destacó, en una publicación en Telegram, que la propuesta es el resultado de escuchar los planteamientos de diversos gremios y organizaciones que abogan por una Venezuela libre de sanciones y enfocada en el reencuentro nacional.

La consulta, que se instalará formalmente esta semana, se define como un espacio de diálogo y construcción colectiva. Sus objetivos principales son: crear mecanismos de justicia que prioricen la dignidad de las personas, eliminar las barreras burocráticas para que la justicia llegue de manera directa a las comunidades y avanzar en procesos de justicia que permitan el reencuentro entre todos los sectores del país.

“Instalaremos la Gran Consulta Nacional por la nueva justicia como un espacio para construir un sistema más humano y cercano al pueblo”, afirmó la mandataria (E) durante su intervención.

Además, Rodríguez convocó a la ciudadanía a participar en una peregrinación nacional masiva, que tiene como propósito exigir el levantamiento definitivo del bloqueo económico y las sanciones que pesan sobre el país.

Para la presidenta encargada, el fin de las restricciones externas es la clave para que la nación pueda "volar alto" y recuperar plenamente su capacidad de desarrollo en homenaje a la historia de Venezuela.

“Queremos una Venezuela sin bloqueo, que nos permita volar alto por nuestra dignidad. Marchemos juntos en peregrinación nacional”, concluyó, reafirmando que la justicia interna y la libertad económica externa son los dos pilares de su hoja de ruta para el trimestre.