Delcy Rodríguez anuncia Ley de Amnistía General que cubra el período de 1999 al presente

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una Ley de Amnistía que comprende el período de 1999-2026, así lo dio a conocer durante la apertura del año judicial 2026.

"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la comisión para la revolución judicial y al programa para la convivencia democrática y para la paz, para que en las próximas horas, instalado en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional", declaró Rodríguez.

Asimismo, la presidenta encargada destacó que la medida sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política "desde la violencia, desde el extremismo". Acotó que espera que también sirva para "reencauzar la justicia en Venezuela y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas".

Rodríguez pide que no se imponga la venganza y el odio

Pidió a quienes han sido beneficiados por medidas, excarcelados, en nombre de los venezolanos, que no se imponga "la venganza y el odio". Señaló que le están dando la oportunidad de vivir en paz y tranquilidad en Venezuela, pese a las diferencias que existan.

"Desde la diversidad y la pluralidad que existe podamos coexistir con respeto, y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", precisó la presidenta encargada.

Declaró además que quedarán exceptuados de esta ley, conforme a la Constitución, los procesados y condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

