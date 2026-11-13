Delcy Rodríguez celebra aprobación unánime del BID al nuevo marco de cooperación con Venezuela

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, saludó el respaldo unánime otorgado por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a un nuevo esquema de cooperación bilateral, calificándolo como un hito que inaugura un ciclo renovado en las relaciones internacionales, el acompañamiento técnico y el respaldo tanto para el ámbito estatal como para el empresariado privado.

​A través de un pronunciamiento oficial, la mandataria vinculó este avance institucional con los resultados de la gestión diplomática del Ejecutivo nacional orientada al fortalecimiento económico y la optimización de la infraestructura básica del país.

​"Celebramos la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con Venezuela. Este importante logro abre una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo al sector público y privado", destacó Rodríguez en su comunicado.

​Asimismo, la jefa de Estado reafirmó la continuidad de esta línea de acción exterior enfocada en generar beneficios directos para la población.

"Seguimos avanzando en una diplomacia de logros concretos para los venezolanos, la recuperación económica, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de nuestro pueblo", indicó.

​La decisión adoptada por el directorio del organismo multilateral este viernes constituye el primer instrumento formal para reactivar su vinculación operativa con la nación sudamericana desde que se suspendiera la concesión de nuevos créditos en mayo de 2018.