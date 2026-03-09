Delcy Rodríguez celebra "participación histórica" en la Primera Consulta Popular Nacional 2026

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó el “éxito” rotundo de la primera Consulta Popular Nacional de 2026.

A través de un contacto telefónico con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria calificó la jornada como un “hito que rompió récords” de asistencia en las comunidades.

“Hemos tenido una participación histórica en esta primera consulta de 2026. Los venezolanos fueron a seleccionar los proyectos de su preferencia, demostrando que el camino de nuestra patria es la unión y el protagonismo político”, afirmó.

Enfatizó que este proceso electoral permitió a los venezolanos y venezolanas elegir directamente los proyectos que definirán el rumbo de la "Ciudad Humana" y la "Economía Productiva" en sus respectivos sectores.

En tal sentido, Rodríguez extendió un reconocimiento especial a los circuitos comunales y comunas por su compromiso y despliegue territorial.

Asimismo, valoró el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la efectiva ampliación de la infraestructura de votación y agradeció la labor de custodia y seguridad ejercida por el Plan República.