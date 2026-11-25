La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este martes la suscripción de nuevas órdenes de servicio entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la multinacional energética Shell, una operación respaldada por una inversión de 400 millones de dólares destinada a expandir la producción de hidrocarburos en el norte del estado Monagas.

El instrumento fue rubricado por el presidente de la estatal petrolera, Héctor Obregón, en conjunto con el vicepresidente regional de Shell, Adam Lowmass, y el vicepresidente de la firma angloneerlandesa en el país, Elías Nucette, con el foco operacional puesto específicamente en el campo Carito-Pirital.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto, el capital proviene de la cooperación técnica y financiera establecida entre PDVSA y la corporación internacional para impulsar el rendimiento de los yacimientos en el oriente venezolano.

Entre los objetivos operativos centrales de estas órdenes de servicio destacan:

Repunte extractivo: Elevar los niveles de bombeo de petróleo y gas natural en el área de Carito-Pirital.

Eficiencia ambiental y energética: Disminuir los volúmenes de quema y venteo de gas en las instalaciones, aprovechando el recurso para fortalecer los procesos productivos de la economía nacional.

Con la formalización de estos acuerdos, ambas compañías consolidan una nueva etapa dentro de su alianza estratégica, orientada a dinamizar la apertura del sector energético venezolano y respaldar el financiamiento de programas sociales en el país.