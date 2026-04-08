"No puede generar inflación" Delcy Rodríguez informa cuándo se anunciará el incremento responsable para los trabajadores

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofreció este miércoles un balance económico en el que confirmó que el próximo 1 de mayo se anunciará un incremento "responsable" del ingreso de los trabajadores venezolanos.

Enfatizó que cualquier ajuste futuro dependerá directamente de la recuperación de la producción nacional para garantizar que sea sostenible.

“El 1 de mayo haremos un incremento responsable. Conforme tengamos más recursos que permitan la sostenibilidad de los ingresos, seguiremos avanzando por ese camino”, aseguró Rodríguez durante su alocución.

Producción como motor del salario

Rodríguez explicó que la hoja de ruta del Gobierno Nacional consiste en recuperar el ingreso de forma “sostenida y paulatina”. Para ello, vinculó la mejora salarial al crecimiento productivo en áreas estratégicas como los hidrocarburos y la minería.

Según la presidenta encargada, la generación de ingresos inmediatos a través de estos sectores es lo que permitirá beneficiar al conjunto de la masa laboral sin desestabilizar la economía.

Defensa de la indexación y rechazo a los "falsos aumentos"

Uno de los puntos clave del mensaje fue la ratificación del esquema de indexación. Rodríguez insistió en que el ingreso actual ya se encuentra protegido bajo esta modalidad para evitar que el poder adquisitivo sea "pulverizado" por la volatilidad cambiaria.

Para ilustrar esta postura, recordó lo que denominó como los "errores del pasado":

Período 2017-2019: Se realizaron ajustes nominales de un 36.911.165%, pero fueron derrotados por una inflación que alcanzó el 62.000.000%.

Consecuencia: Estos fueron calificados como "falsos aumentos" que, en pocos meses, se reducían a cero en términos reales.

“Cada incremento que se haga debe ser sostenible en el tiempo y que no genere inflación”, enfatizó, descartando así el retorno a las prácticas de incrementos nominales masivos.

Un camino hacia el fin del bloqueo

Finalmente, Delcy Rodríguez envió un mensaje de optimismo sobre el futuro del país, subrayando que la recuperación definitiva pasa por una Venezuela libre de sanciones.

“Sé que la recuperación no se hace de un día para otro, pero ya hemos demostrado que sabemos cómo hacerlo incluso en medio de las peores dificultades que significó el bloqueo”, concluyó, reafirmando que el camino hacia la estabilidad económica ya está trazado.