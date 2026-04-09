Delcy Rodríguez llega a Granada: primer viaje internacional como mandataria

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Este 9 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó a la isla caribeña de Granada en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo el pasado mes de enero.

La información fue dada a conocer por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

Rodríguez fue recibida a su llegada al aeropuerto por el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, cuya oficina calificó la visita de «un importante momento de compromiso y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela».

«La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación», publicó el Gobierno de Granada en su cuenta de Facebook.

La mandataria encargada sostuvo un encuentro con la Gobernadora General de Granada, Cécile La Grenade.

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