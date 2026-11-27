La tarde de este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instruyó a la Cancillería a eliminar el requisito de visa para los ciudadanos panameños que deseen ingresar a Venezuela, como parte de las medidas para impulsar el turismo.

Incremento del turismo desde Panamá hacia Margarita

Rodríguez destacó la ocupación de los vuelos de Copa Airlines hacia Nueva Esparta y señaló que los boletos están vendidos hasta enero y febrero. También planteó impulsar el crecimiento económico y turístico de estados como Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta.

«(Quiero) Dar la instrucción al canciller de que suprima a partir de hoy las visas a Panamá para que se pueda facilitar Venezuela como destino turístico», dijo desde el Hotel Eurobilding, lugar donde se celebra el 56 aniversario de Consecomercio.

La disposición busca dejar sin efecto el esquema de reciprocidad migratoria que Venezuela aplicaba a los nacionales de Panamá desde octubre de 2017.

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