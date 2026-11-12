​​Delcy Rodríguez presenta ante la COP31 balance de carbono neutro y activa el "Plan Venezuela Vive" presenta ante la COP31 balance de carbono neutro y activa el "Plan Venezuela Vive"

Con una capacidad natural que absorbe 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada emitida y un aporte de apenas 0,39 % a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, Venezuela expuso este jueves 12 de noviembre su balance ecológico ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), escenario donde la presidenta Delcy Rodríguez anunció la puesta en marcha del "Plan Venezuela Vive".

​La nueva estrategia estatal tiene como eje central unificar todos los programas y políticas destinados al resguardo de los ecosistemas acuáticos, océanos, áreas boscosas y diversidad biológica del país frente a los embates de la crisis ambiental.

​Durante su alocución en territorio turco, la jefa de Estado alertó sobre la gravedad del escenario climático global y sus efectos tangibles en la geografía nacional: "Venezuela está perdiendo sus glaciares y ya está entre nosotros el llamado 'Super Niño', fenómeno climático más fuerte en más de 70 años".

​Patrimonio ecológico y transición energética

​Al reivindicar la condición del territorio venezolano como un escudo natural para el planeta, Rodríguez vinculó la actual gestión ambiental con el legado histórico del decreto conservacionista dictado por Simón Bolívar en 1825.

​"Somos un país sumidero, un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones", afirmó la mandataria, quien añadió: "en 1825 en Chuquisaca el Libertador Simón Bolívar ordenó proteger las fuentes de agua y sembrar un millón de árboles, esa vocación por la vida llega hasta hoy".

​En el balance de gestión presentado ante los delegados internacionales sobresalen tres indicadores estructurales:

​Territorio bajo resguardo: El 64 % de la superficie nacional goza de protección legal y alrededor del 22 % corresponde a parques nacionales.

​Recuperación forestal: Desde 2018 se ha concretado la reforestación de 70.000 hectáreas.

​Matriz eléctrica limpia: El 80 % de la energía generada en el país proviene de fuentes hidroeléctricas, mientras se impulsa la incorporación de tecnologías renovables, destacando la energía fotovoltaica.

​Protagonismo comunitario y llamado a la acción

​La gobernante sostuvo que la preservación de los ecosistemas trasciende las decisiones gubernamentales y se apoya en la organización popular: "en Venezuela las comunidades organizadas y los movimientos ambientalistas cuidan cada día ríos, viveros y semillas y este mismo año, más de medio millón de venezolanos han levantado sus propios mapas de riesgos".

​En el cierre de su intervención, Rodríguez convocó a una respuesta colectiva de las naciones apoyándose en la obra del poeta turco Nâzım Hikmet.

​"Proteger la naturaleza es proteger la vida, o actuamos todos juntos, o la vida se apaga", advirtió la presidenta antes de concluir con los versos del escritor anfitrión: "que poco necesita un hombre para ser feliz, un pedazo de suelo y un pedazo de cielo, no permitamos que extinga ese pedazo de suelo, ni ese pedazo de cielo".