La inversión privada, tanto de origen nacional como extranjero, podrá participar desde ahora en toda la cadena de valor de la industria eléctrica venezolana luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estampara este jueves 19 de noviembre su firma para promulgar la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, aprobada previamente por el Parlamento.

​La actualización del marco jurídico busca elevar la potencia disponible en el país, corregir fallas en el suministro y dotar de estabilidad energética al aparato productivo para sostener su ritmo de crecimiento.

"Esta reforma va a permitir la participación, la intervención del sector privado, nacional e internacional, en los procesos de generación de electricidad para mejorar el servicio eléctrico nacional", declaró la mandataria encargada durante la actividad.

​En su balance sobre el estado de la red, Rodríguez valoró el despliegue técnico del Ministerio de Energía Eléctrica y de los trabajadores de Corpoelec para incorporar megavatios adicionales ante la presión del consumo.

Explicó que el incremento en la demanda obedece tanto al impacto térmico provocado por el fenómeno climático de El Niño como al repunte de la actividad económica interna, insistiendo en que se requiere una plataforma energética sólida para respaldar esa expansión.

Fiscalización compartida y alcance operativo

​La legislación promulgada establece nuevas reglas institucionales y operativas para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, como la creación de una Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico.

"Servirá como órgano de regulación e inspección justamente para garantizar tanto el servicio brindado por el Estado como el servicio que puedan brindar los privados", puntualizó Rodríguez.

Por su parte, el ministro para Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, resaltó el carácter innovador del texto legal, detallando que las compañías privadas quedan habilitadas para intervenir en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

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