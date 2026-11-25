​La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles 25 de noviembre que el Ejecutivo nacional avanza en el restablecimiento del poder adquisitivo de la fuerza laboral y vaticinó una década de crecimiento económico continuo, apalancado en la captación de capital extranjero, la creación de puestos de trabajo y el repunte de la industria petrolera.

​Durante un acto de adjudicación de viviendas rehabilitadas en el municipio Baruta, estado Miranda, Rodríguez defendió la estrategia económica de su administración y subrayó que cualquier ajuste en las remuneraciones debe aplicarse con rigor técnico para no reavivar presiones inflacionarias.

​Al abordar la situación salarial del país, la mandataria admitió el impacto sufrido por las remuneraciones de los trabajadores —fenómeno que atribuyó a las sanciones económicas—, pero recalcó que su restitución figura como eje prioritario de la gestión gubernamental.

"La economía y la sociedad no es tema de hacer milagros. No es sacar un conejo de un sombrero de mago, requiere cabeza, requiere ciencia", señaló Rodríguez, quien añadió que recuperar el ingreso laboral se ejecutará "con responsabilidad, con mucha responsabilidad".

​Aunque manifestó empatía frente a los reclamos de mejoras salariales.

"Yo entiendo quienes solicitan y dicen: 'Bueno, yo lo merezco'. Es verdad", expresó.

Sin embargo, advirtió que decretar aumentos sin respaldo macroeconómico provocaría un retroceso inmediato: "en un mes estaríamos en hiperinflación y no queremos eso".

En ese sentido, insistió en que contener el alza de precios es indispensable para resguardar el valor real del salario.

​Apuesta petrolera e inversión extranjera

​En materia de atracción de capitales, Rodríguez destacó el creciente flujo de inversionistas foráneos hacia el mercado local como motor de empleo y bienestar social: "Hemos trabajado con método, con ciencia, y los números dicen: es Venezuela el lugar en el planeta para la inversión".

​Para el horizonte de los próximos 10 años, fijó como meta recuperar los techos históricos de extracción de crudo.

"Nosotros aspiramos en 10 años llegar nuevamente a un nivel de casi tres millones de barriles de petróleo. Imagínense el país", afirmó.

Respecto a las áreas operativas indicó que ya se concretan nuevos desembolsos y plazas laborales en las cuencas petrolíferas del estado Zulia, el oriente venezolano y la Faja Petrolífera del Orinoco.

Al tiempo que destacó la apertura de oportunidades para jóvenes, profesionales y adultos mayores, junto con el respaldo a iniciativas de emprendimiento como palanca de reactivación.

Rodríguez enfatizó que el repunte económico proyectado para los próximos diez años debe traducirse en desarrollo humano colectivo sin exclusiones.

"Es un crecimiento no para élites ni cúpulas, es el crecimiento para un país en su conjunto y yo apuesto a ese país", concluyó.