Con el propósito de estrechar los lazos diplomáticos y dinamizar los acuerdos binacionales —con énfasis en el área cultural—, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este jueves 19 de noviembre en la capital venezolana a una comitiva de alto nivel procedente de la Federación de Rusia.

​El encuentro se inscribió dentro de la agenda común de ambas naciones para consolidar su alianza internacional a partir del diálogo político, el respeto recíproco y el acercamiento entre sus pueblos.

Durante la audiencia, las autoridades pasaron revista al recorrido histórico de los vínculos entre Caracas y Moscú, al tiempo que evaluaron nuevas vías para expandir los mecanismos de colaboración e intercambio artístico y editorial.

​Representantes de ambos países y marco de la Filven 2026

​La representación oficial rusa estuvo encabezada por el embajador acreditado en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, acompañado por el enviado especial del mandatario ruso para la cooperación cultural internacional y por el director del Departamento de Apoyo de Edición de Libros de Rusia, Vladímir Grigóriev.

Por el Ejecutivo venezolano también asistió el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien secundó a Rodríguez en las conversaciones con los delegados de Moscú.

​Esta reunión bilateral coincidió con la celebración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, cita literaria en la que Rusia participa en calidad de país homenajeado con el fin de fomentar el diálogo editorial y la difusión cultural compartida.