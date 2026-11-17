La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció una entrevista exclusiva a la revista semanal estadounidense, The New Yorker, reconocida mundialmente por su periodismo de investigación.

Durante la entrevista, Rodríguez fue consultada sobre si se postulará a las elecciones presidenciales que, en teoría, deberían realizarse a mediados del 2027, y en las que seguramente se enfrentaría contra la líder opositora María Corina Machado.

"Las elecciones no han sido lo mío"

La dirigente oficialista evitó comprometerse con una eventual candidatura futura y dejó abierta la incógnita sobre su permanencia en el Ejecutivo.

«Puedo decirte que es un trabajo muy difícil, muy complejo. Me gusta ser venezolana y me gusta defender a Venezuela. Me gusta defender nuestra identidad. Me gusta defender nuestra historia. Me gusta poder servir a los más necesitados. Ahora dices algo muy claro, que nunca he querido participar en las elecciones, porque no ha sido lo mío», expresó Rodríguez.

Ante la insistencia del periodista sobre el hecho de que ahora recaería sobre ella someterse al escrutinio popular, la funcionaria respondió de manera escueta: «No lo sé».

El pasado 29 de octubre, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, aseguró que el cronograma democrático se cumplirá conforme al mandato legal: "Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo".

Asimismo, enfatizó que los procesos comiciales deben ser un factor de estabilidad y no de división, señalando que "El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar: Un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país, y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.

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