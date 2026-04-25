Delcy Rodriguez se reúne con el nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Miraflores

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibe al encargado de negocios de EEUU, John Barrett, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El encuentro que marca un nuevo paso en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En la reunión también estuvieron presentes

el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el canciller Yván Gil.

Barrett arribó el 23 de abril al país para asumir la jefatura de la misión tras el breve paso de Laura Dogu, quien fue nombrada a finales de enero para la reapertura de la delegación diplomática tras siete años de interrupción.

Por su parte, Barrett aseguró que le harán seguimiento al plan de tres fases diseñado por el presidente Donald Trump. Este esquema, según el diplomático, es la vía fundamental para estabilizar los lazos diplomáticos y económicos. ​“Un día completo en Caracas. Me reuní con la presidenta interina Delcy Rodríguez y conversamos sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases de Donald Trump para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”, indicó.

Una agenda "Ganar-Ganar" y sin sanciones

Tras su llegada el jueves, Rodríguez manifestó la disposición del Ejecutivo Nacional de profundizar una agenda de trabajo conjunta bajo los principios de respeto mutuo y beneficio bilateral.

"Nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo, una agenda que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida. Debe estar marcando una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países. Hemos dado adelantos y avances, pero falta: no puede haber una sola sanción vigente en Venezuela”, dijo Rodríguez, durante una alocución.