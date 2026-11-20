Bloque de mineros de El Callao acudió al Ministerio Público para hacerle seguimiento a la denuncia presentada a principios de mes, sobre irregularidades cometidas por el Ministerio de Minas, al rescindir los permisos a empresas que operan en el sector.

Empresas o alianzas del Bloque Minero del Callao, cuentan con los permisos del Ministerio de Ambiente, afirma su representante, Yunice Barreto

La presidenta de la Alianza Agrominera Mamá Pancha y vocera del bloque de mineros del Callao, Yunice Barreto, indicó que este viernes acudieron al Ministerio Público (MP) en busca de respuestas ante la denuncia que presentaron el 6 de noviembre por las irregularidades cometidas por el Ministerio de Minas.

“A través de ministro de Minas, Héctor Silva, se han venido dando una serie de violaciones, como violación de nuestros derechos humanos, violación al derecho al trabajo, violación a una mujer libre de violencia. Este señor ha venido haciendo una persecución tanto al personal que tenemos trabajando, a mi familia y a mi persona”, dijo Barreto.

La presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha, señaló que en el 2024 fue arrestada durante siete meses junto a sus dos hijos. “Sin ningún tipo de delito, nos acusaba de delitos ambientales y realmente nunca los cometimos”.

Bloque de mineros asegura que la violación de derechos a los mineros continúa

Comentó que actualmente la situación recrudece, “vuelve a arremeter contra los trabajadores, contra todos nosotros, contra la empresa. Cada vez nos paraliza. Tenemos una alianza emitida por el Estado venezolano desde el 23 de diciembre de 2023, para trabajar en el Arco Minero, específicamente en el sector Nacupay de El Calleo, estado Bolívar”.

Afirmó que el ministro Héctor Silva, desde que llegó al cargo en el 2024, empezó a arremeter no solo contra la Alianza Agrominera Mama Pancha, también en contra de 65 alianzas que hasta hoy han sido rescindidas en el Arco Minero.

“Cada vez que una empresa explora para ver si existe oro dentro de su alianza o mina, y él descubre que alguna de las empresas está produciendo oro, inmediatamente arremete contra esa empresa y la rescinde. Esto lo hace conjuntamente con Resguardo Minero, allí está el Teniente Coronel, Iván Salazar Escorche”, aseveró.

Bloque de Mineros de El Callao acude al MP en busca de respuestas a su denuncia

Barreto expresó que este viernes acudió al MP en compañía de otros mineros para hacerle seguimiento a su denuncia. “Hoy solo vinimos a ver cuál era el estatus de la denuncia, a hacerle seguimiento, porque la situación en El Callao es muy grave”.

La líder minera indicó que en el MP le informaron que debe acudir al organismo la próxima semana, debido a que para ese entonces podrían tener una respuesta a su denuncia.

Acotó que en su empresa trabajan 100 mineros, “son 100 familias afectadas, son 100 mineros directos y 100 indirectos”.

Próximas acciones a seguir por el Bloque de Mineros del Callao

“En este momento estamos actuando jurídicamente”, dijo Barreto. Además, indicó que, por falta de respuesta o silencio administrativo del Ministerio de Minas, introdujeron a través de los tribunales un recurso contencioso administrativo en contra del Ministerio de Minas y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

“Estamos esperando que eso cumpla sus lapsos, que nos llamen y podamos conciliar sobre la situación que estamos pasando”, expresó.

Reiteró que la Alianza Agrominera Mama Pancha es una empresa legalmente constituida, con toda la permisología del Ministerio de Ambiente.

“El ministro Silva no entrega la permisología, que es el Registro Único Minero, no lo entrega y después te llama ilegal”, aseguró Barreto.

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