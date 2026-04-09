Designan al nuevo fiscal General de Venezuela este 9 de abril: perfil

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La Asamblea Nacional aprobó en su sesión de este jueves la designación de Larry Devoe como el nuevo fiscal General de la República, con un total de 275 votos a favor.

El informe final fue presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside la comisión encargada del proceso. El documento detalló un total de 69 candidaturas, distribuidas en 32 aspirantes para la fiscalía y 37 para la Defensoría del Pueblo.

La comisión especial de diputados se encargó de analizar los perfiles antes de la votación, la cual culminó con la aprobación por mayoría absoluta de Devoe.

Entre los aspirantes destacaron Jeison Guzmán, Carolina García Carreño, Pedro Carreño, Blanca Eekhout, América Pérez, David Uzcátegui, Luis Augusto Romero, Omar Veracierto, Tomás Guanipa, Stalin González y Winston Vallenilla.

Perfil de Larry Devoe

El nuevo fiscal es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello y posee una especialización en ciencias penales y criminológicas. Cuenta además con formación internacional tras cursar dos maestrías en universidades de España, centradas en Derecho Constitucional y en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho. Su preparación técnica se complementa con diversos diplomados enfocados en el área de derechos humanos.

En su trayectoria profesional, Devoe ha desempeñado distintos roles dentro de la Defensoría del Pueblo. En 2014, fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Previo a su actual designación en el Ministerio Público, integraba el programa para la Paz y la Convivencia Democrática, bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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