Despliegue en el caribe: El Comando Sur de EEUU publica fotos de sus aviones cerca de Venezuela

Este lunes 9 de marzo de 2026 el Comando Sur de Estados Unidos compartió cuatro imágenes a través de su cuenta en X de sus aviones militares sobrevolando frente a las costas venezolanas como parte de su patrulla aérea.
Del mismo modo, según detalló el ente militar estadounidense por medio de la publicación, la misión se llevó a cabo durante el pasado viernes 6 de marzo con dos cazas F-35, un P-8 y un KC-46.
Información en desarrollo...
Con información de albertonews
