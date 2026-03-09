Despliegue en el caribe: El Comando Sur de EEUU publica fotos de sus aviones cerca de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 9 de marzo de 2026 el Comando Sur de Estados Unidos compartió cuatro imágenes a través de su cuenta en X de sus aviones militares sobrevolando frente a las costas venezolanas como parte de su patrulla aérea.

Del mismo modo, según detalló el ente militar estadounidense por medio de la publicación, la misión se llevó a cabo durante el pasado viernes 6 de marzo con dos cazas F-35, un P-8 y un KC-46.

Foto: U.S. Southern Command

Foto: U.S. Southern Command

Información en desarrollo...

Con información de albertonews

visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube