Despliegue en el caribe: El Comando Sur de EEUU publica fotos de sus aviones cerca de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos difundió cuatro imágenes de sus aviones militares sobrevolando frente a las costas venezolanas 

Por Ana Maxiel Mariño
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 02:31 pm
Foto: U.S. Southern Command

Este lunes 9 de marzo de 2026 el Comando Sur de Estados Unidos compartió cuatro imágenes a través de su cuenta en X de sus aviones militares sobrevolando frente a las costas venezolanas como parte de su patrulla aérea. 

Del mismo modo, según detalló el ente militar estadounidense por medio de la publicación, la misión se llevó a cabo durante el pasado viernes 6 de marzo con dos cazas F-35, un P-8 y un KC-46.

Foto: U.S. Southern Command
Foto: U.S. Southern Command

