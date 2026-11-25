La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), Dinorah Figuera, expresó este miércoles 25 de noviembre su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por acompañar la transición democrática en Venezuela, al tiempo que emplazó a los actores de la mesa de negociación a lograr entendimientos que permitan renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y excarcelar a todos los presos políticos.

​Mediante un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de la red social X, la parlamentaria valoró como clave el apoyo de Washington para impulsar la ruta democrática, aunque puntualizó que la conducción del cambio político es responsabilidad directa de la ciudadanía y dirigencia venezolana:

"A los venezolanos nos corresponde conducir esta transición y sumar esfuerzos para que los acuerdos se cumplan cuanto antes", manifestó Figuera.

​En su mensaje, la representante opositora reafirmó la voluntad de la delegación de la AN-2015 de promover una reforma profunda en el Poder Judicial que devuelva la credibilidad institucional al país.

"Desde la delegación de la AN2015 trabajamos por un TSJ independiente y por un sistema de justicia en el que todos los venezolanos podamos confiar", señaló.

​Asimismo, respaldó el exhorto emitido por el Departamento de Estado estadounidense para lograr la libertad inmediata de los detenidos por razones políticas, haciendo hincapié en el impacto emocional que atraviesan sus hogares de cara a la temporada navideña.

"En estas fechas, cada día de espera pesa más para quienes siguen presos y para quienes los esperan en casa", expresó.

​Finalmente, Figuera urgió a las delegaciones sentadas en la mesa de diálogo a sellar compromisos tangibles en materia institucional y de derechos humanos antes de que termine 2026.

"En consecuencia, convocamos a todos los integrantes de la mesa de diálogo a construir el consenso necesario para que este año podamos consolidar la institucionalidad del TSJ con honorables magistrados y el reencuentro de la familia venezolana en libertad", concluyó.