​Dinorah Figuera y Rocío San Miguel intercambian visiones políticas previo al reinicio del diálogo en Caracas

En la antesala de la próxima ronda de negociaciones prevista en la capital venezolana, la dirigente política Dinorah Figuera sostuvo una reunión con la abogada, defensora de derechos humanos y expresidiaria política Rocío San Miguel para analizar el escenario nacional.

​La información fue dada a conocer por la propia Figuera a través de su perfil oficial en la red social X, donde subrayó que el encuentro permitió contrastar perspectivas sobre el porvenir institucional del país.

​"Compartiendo nuestra visión sobre la transición en Venezuela. Gracias Rocío San Miguel", escribió la dirigente en el mensaje publicado en la plataforma digital.

​Contexto de articulación y reserva sobre acuerdos

​Este acercamiento tiene lugar mientras diversas organizaciones de la sociedad civil y actores políticos adelantan consultas de cara a la reactivación de la mesa de diálogo en Caracas. En el debate público previo a estas sesiones destacan ejes como el respeto a los derechos humanos, las garantías democráticas y la ruta institucional.

​Pese a difundir la realización de la cita, ninguna de las dos voceras ha revelado detalles pormenorizados sobre los puntos específicos tratados ni sobre eventuales consensos alcanzados, circunscribiendo el anuncio al intercambio de criterios respecto al futuro político venezolano.