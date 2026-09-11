Dólar y euro BCV del 12 al 14 de septiembre: precios oficiales de las divisas

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales, fijando la cotización oficial del euro en 977,87777730 bolívares y la del dólar estadounidense en 842,20670000 bolívares para la fecha valor del martes 15 de septiembre de 2026.

Debido a que el lunes 14 de septiembre corresponde a un feriado en el calendario bancario nacional, las tasas difundidas por el instituto emisor estarán disponibles e operativas para las transacciones en el sistema financiero desde la tarde de este viernes 11 de septiembre.

De acuerdo con el informe de la autoridad monetaria, las marcaciones responden al promedio ponderado de las operaciones ejecutadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.

El cuadro de referencias para las restantes monedas internacionales cerró en los siguientes valores:

Yuan chino (CNY): 125,56193812 bolívares.

Lira turca (TRY): 17,32921333 bolívares.

Rublo ruso (RUB): 10,01193172 bolívares.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y venta de bienes y servicios dentro del territorio nacional durante el período.

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