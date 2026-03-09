Donald Trump: Delcy Rodríguez es una presidenta muy respetada

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ha venido realizando un buen trabajo y es actualmente muy respetada, en medio del avance las relaciones bilaterales entre ambos países.

“En Venezuela tenemos a una mujer, Delcy, que ha sido presidenta del país y es muy respetada. Está haciendo un gran trabajo sin interrupciones”, afirmó el mandatario estadounidense.

En tal sentido, el republicano aseguró que su administración considera actualmente a Venezuela como su nuevo socio energético, afirmación que se produce en medio del movimiento en los mercados internacionales de crudo.

Las declaraciones del republicano se producen en medio de la alta alta inestabilidad en los mercados internacionales de crudo y amenazas al bloqueo del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán tras los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel la semana pasada..

Alianza energética y cooperación con Venezuela

Durante sus declaraciones, el mandatario estadounidense resaltó la solidez de la posición de Washington en el sector energético y subrayó el nivel de coordinación alcanzado con las autoridades venezolanas.

Asimismo, Trump señaló que Venezuela posee reservas "masivas" de petróleo, gas y otros recursos, elementos que resultan fundamentales para garantizar la estabilidad del consumo interno en Estados Unidos frente a las incertidumbres globales actuales.

Medidas de protección en el Golfo Pérsico

Entre las acciones anunciadas destaca la oferta de seguros de riesgo político para los buques petroleros que operan en el Golfo Pérsico. Asimismo, el mandatario no descartó el despliegue de protección militar para las embarcaciones que transiten por el Estrecho de Ormuz.

El objetivo de estas medidas es evitar interrupciones en el comercio mundial que podrían afectar severamente a naciones dependientes de ese corredor, mencionando específicamente el caso de China.

“Estamos protegiendo al mundo de lo que estos lunáticos están tratando de hacer”, aseveró el mandatario en relación con las amenazas al tránsito marítimo regional.

