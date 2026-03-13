EEUU relaja sanciones a Venezuela: busca garantizar el suministro de materias primas en el mercado global

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó este viernes el marco de exenciones a las sanciones aplicadas sobre Venezuela. La medida tiene como objetivo principal dinamizar la inversión y las actividades vinculadas a la industria petrolera del país sudamericano, así como la exportación de fertilizantes.

A través de una publicación oficial en la red social X, el Departamento del Tesoro aclaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó varias licencias relacionadas con Venezuela para seguir impulsando la revitalización del sector energético del país y contribuir a garantizar un mercado global de materias primas bien abastecido.

¿Qué implica la relajación de estas sanciones?

El cambio en las regulaciones permite que las actividades relacionadas con el crudo y sus derivados cuenten con un respaldo legal más amplio. El ajuste busca estabilizar el suministro de recursos energéticos en un mercado internacional marcado por la volatilidad de precios y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, precisó Reuters.

Apoyo directo al sector agrícola estadounidense

Un componente central de estas nuevas autorizaciones es la reactivación del comercio de insumos para el campo. El Departamento del Tesoro precisó en su comunicado que "estas autorizaciones amplían las inversiones y actividades permitidas en la industria energética de Venezuela y permiten la exportación de fertilizantes directamente a Estados Unidos para apoyar a nuestros grandes agricultores estadounidenses".

La importación directa de estos productos desde Venezuela hacia Estados Unidos se establece como una medida de soporte para los productores agrícolas locales.

El flujo de estos materiales será necesario para mitigar los costos de producción en la agricultura estadounidense, garantizando el acceso a suministros esenciales de forma directa y legal.

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