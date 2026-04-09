Eglée González Lobato es la nueva defensora del Pueblo en Venezuela: perfil

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de 175 votos, la Asamblea Nacional aprobó en su sesión de este jueves la designación de Eglée González Lobato como la nueva defensora del Pueblo por mayoría absoluta.

La decisión se produjo durante la sesión ordinaria del Parlamento tras culminar el proceso de selección y evaluación de los candidatos presentados por el Comité de Evaluación de Postulaciones.

La postulación de González Lobato, que fue presentada inicialmente por el diputado David Uzcátegui, y recibió el respaldo de la plenaria legislativa. El nombramiento se consolidó con un registro de 275 votos a favor por parte de los parlamentarios presentes. De acuerdo con fuentes legislativas, el perfil de la nueva funcionaria resaltó durante las deliberaciones por no poseer una militancia partidista activa en la actualidad.

Perfil profesional y formación académica de González Lobato

González Lobato posee una trayectoria de más de 25 años dedicada al ejercicio del derecho y la gestión institucional. Es abogada y cuenta con un doctorado en Ciencias, además de una especialización técnica en Derecho Administrativo. Su carrera se ha centrado en el estudio del derecho público, la gobernanza democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

En el ámbito educativo, se desempeña como profesora universitaria y lidera la Cátedra Libre Democracia y Elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló El Diario.

Desde ese espacio académico, ha coordinado diversas iniciativas orientadas a la discusión técnica sobre los procesos electorales y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del país.

La designación de González Lobato ocurre tras la entrega del informe final del Comité de Evaluación de Postulaciones, cumpliendo con los lapsos establecidos para la renovación de las autoridades del Poder Ciudadano.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube