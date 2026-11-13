El Bloque DEARMAS hace donativo a la biblioteca de la Universidad Monteávila

El Bloque DEARMAS (BDA) hizo un donativo muy especial para la Universidad Monteávila (UMA) de Caracas con la entrega de varios ejemplares de la revista Bohemia, edición especial, por los terremotos del pasado 24 de junio. De esta forma, el grupo multimedios más importante de Venezuela consolida su compromiso con el futuro del país.

Erys Wilfredo Alvarado, gerente de Medios del BDA y Juan Ernesto Páez-Pumar, director de 2001. se reunieron en la sede Los Naranjos de la UMA con autoridades de esta casa de estudios para entregar un aporte a la investigación y la preservación de la memoria histórica del país, en torno a un tema tan sensible para todos los venezolanos.

Michelle Padilla, secretaria de la Facultad Comunicación Social; Luis Lamberti, director Facultad de la Escuela de Comunicación Social y Guillermo Zipaquirá, director de Biblioteca UMA, recibieron con entusiasmo la iniciativa y mostraron su interés para futuras alianzas con las marcas del Bloque DEARMAS con el objetivo de consolidar la preparación de sus alumnos.

La revista Bohemia "Piedra a piedra", editada con motivo de la tragedia natural de mediados de este año, es un gran esfuerzo editorial del BDA para imprimir en tiempo récord y con los más elevados estándares de calidad periodística un documento histórico invalorable para la generación presente y futura.

Dirigida por Alejandro Gutiérrez Tremola, "Piedra a piedra" recoge testimonios de expertos, sobrevivientes y muchas personas que, en mayor en menor medida tuvieron relación con los eventos geológicos y sus consecuencias. Su selección fotográfica, de gran impacto, demuestra la preocupación de este grupo multimedios por ofrecer los productos que marcan hito en Venezuela.

Los representantes de la Universidad Monteávila agradecieron al Bloque DEARMAS por ser tomados en cuenta para enriquecer sus archivos en la nueva y espectacular sede en el sureste de la capital del país.

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