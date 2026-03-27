El "Efecto 2027" de SAP: Daycohost se consolida como la solución de continuidad para el mercado venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El cronómetro hacia el año 2027 ha comenzado a dictar la agenda de los departamentos de tecnología en Venezuela. Ante esta realidad, Daycohost ha desplegado una estrategia integral que funciona como una válvula de liberación de presión. La propuesta es clara: ofrecer a los clientes SAP la infraestructura y el acompañamiento necesario para extender la estabilidad de sus sistemas actuales. Ante el fin del mantenimiento estándar para SAP ECC 6.0 en diciembre de 2027, la compañía asegura la operatividad de la infraestructura para el horizonte de soporte hasta 2030 (Optional Extended Maintenance), mitigando el impacto financiero.

La Solución: Continuidad Operativa y Baja Latencia

La base de esta propuesta es la Nube Hiperconvergente DaycoCloud. A diferencia de las opciones de nubes internacionales, esta plataforma opera como un punto neutral de intercambio de tráfico en Venezuela y tiene presencia en los dos principales PoP del país (Caracas y Valencia), lo que elimina los cuellos de botella de la conectividad internacional.

"Nuestra misión en Daycohost es operativizar la transición tecnológica del país. Queremos que las empresas confíen en nosotros como el habilitador que absorbe la complejidad técnica mientras ellas se enfocan en su capacidad productiva", afirma Rafael Rey, Presidente Ejecutivo de Daycohost.

Los pilares de esta solución incluyen:

Soberanía de Datos: Procesamiento local bajo jurisdicción nacional, blindando la operación ante inestabilidad de red externa.

Procesamiento local bajo jurisdicción nacional, blindando la operación ante inestabilidad de red externa. Eficiencia Financiera: Transformación de grandes inversiones (CAPEX) en costos operativos mensuales (OPEX) accesibles y predecibles.

Transformación de grandes inversiones (CAPEX) en costos operativos mensuales (OPEX) accesibles y predecibles. Rendimiento Superior: Latencia mínima para transacciones críticas de SAP (inventarios, ventas y nómina).

Migración "Sin Traumas": El Puente hacia el Futuro

Daycohost ha diseñado un proceso de migración homogéneo basado en su arquitectura hiperconvergente, la cual ya ha sido probada con éxito en migraciones SAP. Esta infraestructura se encuentra lista para ECC, HANA y S/4 HANA, asegurando que la plataforma que el cliente use hoy sea la base de su salto definitivo mañana.

Es importante destacar que la propuesta de Daycohost trasciende la urgencia del 2027. Alineados al compromiso oficial de SAP con la innovación de S/4 HANA hasta el año 2040, Daycohost garantiza que su plataforma cuenta con la capacidad técnica para soportar dicha solución durante ese periodo. Esto asegura que los clientes puedan realizar la transición de su aplicativo ECC a esta nueva versión y permanecer hospedados en la infraestructura local con estabilidad garantizada por las próximas dos décadas.

Respaldo de Clase Mundial en Territorio Nacional

La continuidad no es solo tecnológica, es humana. La solución integra servicios de Managed SAP, donde expertos locales gestionan sistemas operativos y bases de datos bajo estándares ISO 20.000 e ITIL.

Como destaca Rey, la apuesta es por la cercanía estratégica: "Estar en el principal Hub de Comunicaciones de Venezuela y contar con soporte experto en sitio marca la diferencia entre una operación que se detiene ante la incertidumbre y una que evoluciona con seguridad".

En conclusión, Daycohost se posiciona no solo como un proveedor de infraestructura, sino como el aliado que otorga "oxígeno" al empresariado venezolano. Es la solución inmediata para quienes buscan seguridad, continuidad y eficiencia, demostrando que en Venezuela existe el respaldo tecnológico para enfrentar los desafíos globales con un horizonte claro y estable, incluso, hacia el 2040.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube