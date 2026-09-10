EN CLAVES: calendario oficial del nuevo período escolar 2026 - 2027

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Todo está listo para el próximo 14 de septiembre, fecha en la que iniciará el nuevo período de clases 2026 – 2027. Al respecto, el Ministerio de Educación ha difundido el calendario oficial, con la peculiaridad de que durante el año escolar se realizarán tres simulacros de desalojos ante desastres naturales.

El documento, difundido este 10 de septiembre, establece la planificación integral para las instituciones públicas y privadas, fijando los lineamientos de la dinámica escolar nacional.

CALENDARIO EN CLAVES

Según el calendario oficial, las clases inician el 14 de septiembre de 2026, y culminan el 30 de julio de 2027. En cuanto a las vacaciones escolares de diciembre, las mismas iniciarán el 15 de diciembre próximo.

El primer simulacro de desalojo ante desastres se realizará entre los días 28 – 30 de octubre. El segundo tendrá lugar el 29 de abril de 2027. El tercero será el 30 de junio de 2027.

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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció una reestructuración en la dinámica operativa de los planteles educativos del país para el inicio del año escolar 2026-2027.

La decisión responde al balance de infraestructura presentado por el ministerio tras los eventos sísmicos, los cuales dejaron un total de 998 instituciones afectadas. De esta cifra, 900 planteles presentaron daños menores en proceso de reparación, mientras que 87 registran fallas estructurales severas y 11 sufrieron colapso total.

Para evitar que miles de niños queden fuera del sistema lectivo por falta de aulas disponibles, el Ministerio de Educación ordenó adaptar la jornada diaria en los planteles activos.

El plan contempla la apertura de bloques de clase en la tarde dentro de aquellas escuelas que tradicionalmente laboraban solo en horario matutino. Con esta modificación, las autoridades prevén duplicar la capacidad de recepción de alumnos en las zonas con mayor densidad poblacional o con infraestructuras inhabilitadas.

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