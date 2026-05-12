Encargado de Negocios de EEUU se reúne con la ministra de Transporte venezolana: ¿Qué tema abordaron?

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El encargado de Negocios de EEUU para Venezuela, John Barrett, informó este lunes que sostuvo una reunión con la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría, y varias autoridades del gobierno encargado.

A través de la cuenta de Instagram de la Embajada estadounidense en Venezuela, se destacó que se trabajará en temas de exploración de energía y el plan de tres fases anunciado por las autoridades norteamericanas.

"Tuve una reunión productiva con Jacqueline Faría, ministra de Transporte de las autoridades interinas, sobre la ampliación de las exportaciones de energía. El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases de @POTUS", escribió el funcionario a través de la cuenta de la Embajada estadounidense.

La reunión sostenida este lunes se produce en medio de los avances de las relaciones bilaterales entre Venezuela y EEUU. Tras asumir su cargo en sustitución de Laura Dogu, John Barrett ha mantenido una agenda activa que incluye diálogos con diversos sectores de la vida nacional.

En las últimas semanas, el diplomático ha sostenido mesas de trabajo con representantes del sector petrolero, autoridades gubernamentales y grupos de empresarios interesados en participar en el mercado venezolano.

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