Encuesta Acnur: ¿Cuántos venezolanos quieren regresar al país?

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente estudio realizado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, revela un cambio en las dinámicas migratorias de la región.

Según los datos recopilados entre enero y marzo de 2026, algo más de un tercio de los venezolanos residentes en América Latina manifiesta una intención potencial de regresar a su país, impulsados principalmente por el deseo de reencontrarse con sus seres queridos.

La encuesta, que consultó a 1.288 ciudadanos en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y Guatemala, señala que el 9% de los consultados contempla el retorno en un plazo no mayor a un año.

El factor determinante en esta decisión es la reunificación familiar, mencionada como la motivación más poderosa por encima de otras consideraciones.

Sin embargo, el informe también destaca que casi dos tercios de los encuestados (aprox. 66%) no tienen planes actuales de regresar.

Para este grupo, la decisión de permanecer en el extranjero está ligada a la estabilidad que han encontrado en sus países de acogida, donde valoran:

Mejores condiciones de seguridad.

Acceso a empleo formal.

Servicios esenciales más fiables.

Condiciones para un retorno seguro

Para quienes sí consideran volver, la decisión final permanece condicionada a la evolución de la situación interna en Venezuela. Los encuestados señalaron que factores como la recuperación del mercado laboral, la seguridad ciudadana y la disponibilidad de servicios básicos constantes (luz, agua, salud) son fundamentales para concretar el viaje de vuelta.

Un dato relevante es que el 60% de los participantes identificó la falta de información confiable sobre qué esperar al llegar a Venezuela como un gran obstáculo, sumado a la incertidumbre sobre cómo el retorno afectaría su estatus legal en los países donde residen actualmente.

Déficit de financiamiento para 2026

A noviembre de 2025, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe se situaba en 6,9 millones, de los cuales 4 millones requieren asistencia humanitaria urgente.

Ante este escenario, ACNUR ha solicitado 328,2 millones de dólares para financiar sus programas de apoyo durante este año. No obstante, la agencia advirtió que para finales del primer trimestre de 2026 solo se ha recaudado el 12% de los fondos necesarios, lo que pone en riesgo la capacidad de monitorear los retornos voluntarios y garantizar que estos se realicen de manera digna y segura.

De acuerdo con los monitoreos realizados dentro de Venezuela, el 80% de quienes ya han retornado tiene previsto quedarse permanentemente en el país, lo que subraya la importancia de fortalecer los servicios de atención y reintegración.