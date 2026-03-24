Ernesto Villegas retira su postulación al cargo de Defensor del Pueblo: conozca la razón

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El exministro de Cultura, Ernesto Villegas, declinó este martes su candidatura al cargo de Defensor del Pueblo a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

En la carta, el funcionario justificó su retiro del proceso de selección por la necesidad de facilitar los acuerdos políticos y sociales necesarios para la designación de este cargo de relevancia nacional, “para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana”.

Asimismo, Villegas expresó su confianza en que el Parlamento "seleccionará a un venezolano o venezolana que ejerza plenamente las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo", institución que calificó como “esencial para el funcionamiento equilibrado del Estado social democrático de Derecho y de Justicia”.



El exaspirante relacionó los objetivos de su propuesta inicial con las metas establecidas por el Ejecutivo Nacional a principios de año. Destacó la importancia de la gestión realizada por la presidencia encargada en materia de armonía social.

“Estoy seguro de que la persona seleccionada contribuirá, como aspiraba a hacer yo, con los nobles propósitos que animaron a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando instaló el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática el pasado 23 de enero”, agregó.

Próximos pasos para Villegas

Pese a este retiro, Villegas ratificó su compromiso con el proyecto de país aprobado en diciembre de 1999, indicando que continuará su labor desde el periodismo o cualquier otra responsabilidad futura. La carta finaliza con “las seguridades de mi alta estimación y consideración” hacia el comité evaluador.

Actualmente, el Comité de Postulaciones, dirigido por Giuseppe Alessandrello, mantiene la fase de entrevistas. El organismo recibió un total de 130 candidaturas para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo, de las cuales más de 60 corresponden específicamente a la vacante que Villegas aspiraba ocupar.

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