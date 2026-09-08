Estas son las alarmas que sorprenden a dueños de carros en Caracas: conoce precios y ofertas

Suscríbete a nuestros canales

Tiendas ofrecen alarmas para los carros con funciones novedosas que sorprenden a los conductores e impulsan su venta, como activación por Bluetooth o las tipo navaja con varias funciones.

Auto Accesorios Blancar ofrece varias marcas de alarmas para vehículo. La Defender de Gama es universal, posee cortacorriente, blinker de luces, mando de los seguros eléctricos. “Es la que tenemos en promoción, incluye dos controles y el módulo”, dijo Juan Carlos Naranjo, encargado del negocio.

Mostró dos marcas adicionales de alarmas, la Gama, con dos controles, cortacorriente, mando centralizado, blinker de luces; y la marca Bunker. “´La Bunker tiene cinco años de garantía y la Gama un año, pero básicamente tienen las mismas funciones”.

El Asesor de Ventas, José Antonio, destacó que las alarmas Bunker cuentan con la aplicación Bluetooth que tiene tiempo en el mercado, pero no todo el mundo la conoce.

Foto: José Félix Lara

Explicó que “con bluetooth le ponemos un control virtual en el teléfono por si se tranca el carro, el dueño lo puede abrir a través del celular. El módulo de la alarma se conecta al teléfono por Bluetooth. Se vende bastante”.

Comentó que la alarma tiene un sensor de impacto y se activa por un golpe, un zumbido de carro o camión muy fuerte o si le cae un gato en un estacionamiento. La instalación está incluida en el precio.

Señaló que estas alarmas son recomendables para todos los carros Chevrolet y Ford.

Foto: José Félix Lara

Alarmas para carros con controles tipo Navaja

La encargada de El Paraíso de Las Alarmas, Arlene Da Silva, indicó que el negocio maneja dos marcas de alarmas para carros, Genius y Scorpion, que funcionan para cualquier tipo de vehículo. El precio incluye la instalación.

“Hay unas alarmas con controles normalitos y otras con controles tipo Navaja, es decir, que el conductor puede tener la llave del encendido del auto incorporado al sistema de alarma, así podrá abrir, cerrar y encender el carro con la alarma”, dijo.

Indicó que la marca que más se vende es la Genius. Siempre se mueven un poco más las alarmas para carros Chevrolet, “cuando tiene su Chevy Star, se lo desinstalamos y le instalamos una alarma más más funcional”.

Señaló que el módulo de la alarma tiene tres meses de garantía por la tienda, “si la alarma se le activa muy rápido o no se le activa, eso tiene garantía y repuesto”.

El negocio trabaja con Cashea, del nivel 1 al 3 con 50 % de inicial, y del nivel 4 al 6 con 40 % de inicial.

El encargado de Inyection Center, William Creciente, indicó que el negocio vende alarmas “marca Bunker, con un año de garantía y maneja Bluetooth”.

Acotó que son alarmas universales, es decir, para todo tipo de carro. “Manejo una sola marca son dos modelos, con Bluetooth actualizados. Es una generación nueva”.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube