Estudiantes venezolanos "patinan feo" en matemáticas: promedio nacional mete miedo

El rendimiento de los alumnos venezolanos, a nivel de básica y bachillerato, continúa en descenso en matemáticas, aunque mejoró la habilidad verbal, según el estudio Secel realizado por la Ucab. Expertos en educación destacan los efectos negativos de los medios digitales y que los padres aplican refuerzos desde la casa.

Según los datos del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) 2025, correspondientes al año escolar 2024-2025, la mayoría de los alumnos siguen aplazados en Matemáticas y muestran pocos avances en Castellano.

El estudio se efectuó a alumnos entre sexto grado de primaria y 5° año de bachillerato en instituciones públicas y privadas de Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Lara y Zulia.

El coordinador de Secel, profesor José Javier Salas, indicó que “en Castellano es más obvia la competencia que hay que desarrollar, el interés en aprender a escribir y hablar. Quizás para la gente de bachillerato sea más fácil de entender al profesor de Castellano y cuáles son las cosas que hay que promover, pero en matemáticas no es así”.

Señaló que hay un énfasis excesivo en desarrollar habilidades para el manejo de esos contenidos tan abstractos, sin anclarlos a situaciones cotidianas. “Eso en matemáticas es una lucha más dura, mucho más compleja”.

El reporte de Secel señala que siete de cada 10 estudiantes fallan al intentar identificar ideas implícitas o elaborar opiniones críticas sobre lo que leen.

Redes sociales influyen en deficiencias cognitivas

La generación actual está formada en el área digital o redes sociales. Aunque hay mejoras en el área verbal o de lectura, hay deficiencias.

“Si usted entiende que leer es decodificar mensajes de WhatsApp, de Tik Tok o cualquiera de las redes sociales porque obviamente algo está leyendo, es como cobrar penalty sin portero, porque esos son mensajes superficiales, no tienen ningún nivel de exigencia cognitiva; y acostumbrarse a este tipo de textos lleva a desaprender y a generar una mayor brecha en el manejo de la lengua escrita y oral”, explicó.

Foto: Cortesía

Precisó que eso es lo que sucede con la lectura en muchos casos. Los niños se quejan de que saben leer, pero no entienden un cuento por sencillo que sea, eso se debe a que lo que se usa para impulsar la lectura está lejos de tener los niveles académicos que requiere el estudiante para el desarrollo de esa competencia.

Esta deficiencia se puede solucionar desde la casa. “Hay que hacerlo desde que el niño está chiquito. La lectura se construye con el pasar de los años. Hojear o leer un libro no es algo que se pueda imponer y menos después de tanto tiempo”.

Por su parte, el educador y coordinador de Cecodap, Fernando Pereira, indicó que para definir las razones por las que bajaron las habilidades matemáticas y mejoraron levemente las verbales “tendríamos que explorar con los muchachos el impacto que están teniendo las redes sociales, los videos, la grabación de reels, de Tik Tok; donde están expresándose, están hablando, están verbal”.

Deficiencias educativas tienen solución

Pereira señaló que el problema de fondo tiene que ver con la calidad de la educación, y “es un problema macro que tiene que ver con la política pública de educación y la necesidad de que tengamos como país un nuevo consenso, acuerdo nacional que nos lleve a darle prioridad a la educación y mejorar las condiciones de los educadores, de los centros educativos, revisar los programas”.

Respecto a qué se puede hacer desde el hogar para solucionar las deficiencias, Pereira indicó que las familias que están más preocupadas, tienen que hacer “lo que han venido haciendo en la familia donde hay tiempo; es decir, los padres aplicar sus destrezas, o si tienen algún familiar que pueda dedicarle tiempo a los muchachos; revisarle los trabajos, sentarse con ellos, acompañarlos”.

Destacó que otras familias optan por las tareas dirigidas, por algún profesor “que le pueda dedicar algunas horas adicionales al muchacho”.

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