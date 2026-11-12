Eurodiputados aseguran que Europa tiene que aprender de la lucha democrática de Venezuela

Los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías afirmaron este jueves 12 de noviembre en Caracas que Venezuela cuenta con el liderazgo y la determinación ciudadana necesarios para concretar una transición política y reconstruir el país, durante un encuentro sostenido con dirigentes de la organización política Vente Venezuela y exiliados retornados.

En su intervención central, la delegación parlamentaria europea destacó la fortaleza moral de la sociedad venezolana frente a la adversidad, asegurando que la nación volverá a ser un referente regional de libertad y prosperidad. "Tienen todo, incluido el pueblo para construir. Van a hacer un país envidiable, como lo ha sido tanto tiempo en que tanta gente quería venir a Venezuela", expresó el parlamentario europeo ante los presentes, comprometiéndose a mantener el respaldo político en cada instancia internacional donde sea requerido.

Uno de los puntos más contundentes del discurso estuvo dirigido a la política exterior española y europea. El eurodiputado cuestionó severamente la postura del actual Ejecutivo español y aseguró que trabajarán desde las instituciones para impulsar un cambio político en Madrid que termine de apuntalar la democratización venezolana.

Asimismo, el representante del Parlamento Europeo sostuvo que el Viejo Continente atraviesa una crisis estructural y de valores, por lo que consideró que las naciones europeas deben mirar hacia Iberoamérica como ejemplo de resistencia cívica. "Europa tiene mucho que aprender aquí, mucho que aprender en esta casa, mucho que aprender en Venezuela, que en condiciones durísimas está demostrando cómo las naciones pueden asumir el reto, vencer al mal y volver a una senda de libertad, prosperidad y sentido común", enfatizó.

La actividad también contó con la participación del periodista Orlando Avendaño, quien regresó al país tras casi nueve años de exilio. Betancourt calificó como "irreversible" el proceso de transición en curso, agradeciendo el respaldo de la administración estadounidense del presidente Donald Trump y el liderazgo de María Corina Machado. No obstante, advirtió que la libertad aún no es plena mientras persistan medidas cautelares contra dirigentes como Perkins Rocha, y abogó por la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a elecciones generales el próximo año.

Por su parte, el exdiputado Omar González Moreno, en representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y junto a la dirigente Dignora Hernández, agradeció la solidaridad constante de Tertsch y Martín Frías desde Bruselas durante los meses en que permanecieron asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

La jornada concluyó con una reunión privada de los visitantes con la dirigente María Corina Machado.

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