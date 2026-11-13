​Eurodiputados españoles ingresan a la residencia de Perkins Rocha tras superar restricciones policiales en Caracas

Tras sortear trabas iniciales impuestas por los cuerpos de seguridad, los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías consiguieron acceder este viernes 13 de noviembre al domicilio del abogado y dirigente opositor Perkins Rocha, quien se encuentra sujeto a medidas de arresto domiciliario en la capital venezolana.

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El ingreso de los parlamentarios europeos fue confirmado por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela a través de su cuenta oficial en la red social X, instancia que previamente había denunciado los obstáculos colocados por los funcionarios policiales para impedir la visita.

​"¡Lograron entrar! A pesar de los obstáculos y la arbitrariedad de los funcionarios policiales", expresó la organización política en la plataforma digital al dar cuenta del acceso de los eurodiputados al inmueble durante la tarde.

​Restricciones y condiciones de reclusión



​Perkins Rocha, quien se desempeña como asesor jurídico y dirigente de Vente Venezuela, permanece bajo un régimen de confinamiento domiciliario que contempla severas limitaciones a su movilidad y vigilancia constante.

​De acuerdo con denuncias emitidas recientemente por el propio afectado, un contingente de 16 efectivos de seguridad custodia los perímetros de su edificio, el vestíbulo y el acceso a su vivienda.

Adicionalmente, Rocha está obligado a portar un dispositivo electrónico de seguimiento y a enviar registros fotográficos como fe de vida de forma periódica cada tres horas.

​Tras concretar la inspección y el encuentro con el dirigente, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela renovó su demanda por el cese de estas medidas restrictivas.

"Nuestra exigencia es una: LiberenAPerkins", concluyó la organización en su pronunciamiento.

Por su parte, el dirigente detenido celebró la visita de los eurodiputados.