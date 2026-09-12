Excarcelan al activista Óscar Morales López tras su detención en Caracas

El activista social Óscar Morales López, de 56 años de edad, fue puesto en libertad este sábado 12 de septiembre tras permanecer detenido durante varias horas en la ciudad de Caracas. La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos confirmó el procedimiento y ratificó la reincorporación de Morales a su núcleo familiar.

El abogado Eduardo Torres, junto a representantes de la organización defensora de derechos humanos, acudieron a la sede policial ubicada en el sector Maripérez, donde las autoridades ejecutaron la orden de liberación. La detención había sido informada en horas de la mañana por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), tras denunciar que la interceptación del activista ocurrió en las inmediaciones de La Candelaria por parte de funcionarios que se desplazaban en un vehículo rústico.

El procedimiento se produjo un día después de que Morales López participara en una movilización realizada el viernes 11 de septiembre en la capital, donde familiares de personas privadas de libertad marcharon hacia el Palacio de Miraflores para solicitar información sobre sus casos.

Diversas agrupaciones gremiales y dirigencias estudiantiles, entre ellas la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), emitieron pronunciamientos públicos exigiendo el cese de los arrestos breves. El hecho se registra en el marco del balance presentado por la organización Foro Penal, que contabiliza 328 personas procesadas por motivos políticos en el territorio nacional hasta el cierre del mes de agosto.

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