El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya estaría en Caracas desde horas de la madrugada de este miércoles. Así lo informan periodistas internacionales. Sin embargo, hasta las 8:00 a.m. no hay información oficial al respecto.

"Atentos: El secretario de guerra @PeteHegseth está en Caracas. Esta tarde viaja a Bogotá, se reunirá con el @mindefensa @generaljmora y luego partirá a Ecuador, donde se reunirá este jueves con el presidente@DanielNoboaOk Posteriormente viajará a Honduras. Vía@BluRadioCo", informó el periodista colombiano, Ricardo Ospina.

Una delegación de oficiales militares y senadores de EE.UU. visita Venezuela para acuerdos de cooperación militar y otros asuntos que serían anunciados en horas de la tarde.

EN DESARROLLOO...

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube