Calendario

Feriados bancarios y no laborables para el mes de septiembre en Venezuela

Por Robert Lobo
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 07:00 am
Feriados bancarios y no laborables para el mes de septiembre en Venezuela

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), organismo gubernamental encargado de supervisar y regular el sector financiero del país, establece los feriados bancarios para el mes de septiembre del año 2025.

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano.

Feriados bancarios:

Bancos no trabajarán el lunes 15 de agosto (Día de la Virgen de Coromoto).

Feriados nacionales:

No habrá durante agosto.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Alquiler
belleza
empleos
Estados Unidos
Sabado 30 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América