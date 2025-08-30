Feriados bancarios y no laborables para el mes de septiembre en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), organismo gubernamental encargado de supervisar y regular el sector financiero del país, establece los feriados bancarios para el mes de septiembre del año 2025.

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano.

Feriados bancarios:

Bancos no trabajarán el lunes 15 de agosto (Día de la Virgen de Coromoto).

Feriados nacionales:

No habrá durante agosto.

