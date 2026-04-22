Gobernador Galíndez cree que el salario mínimo en Venezuela debe ser como el de Perú: esto dijo

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A poco más de una semana para conocer los anuncios en materia salarial que dará la presidente encargada Delcy Rodríguez, los venezolanos siguen expectantes sobre cómo quedará el salario mínimo.

Sobre este tema, el gobernador opositor del estado Cojedes, Alberto Galíndez, aseguró que el retome de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, permitirá un repunte en la economía venezolana por los ingresos petroleros, la apertura con el FMI, el Banco Mundial y organizaciones financieras internacionales.

En cuanto a un aumento del salario mínimo, Galíndez cree que este debería estar en $300 como en Perú.

"Yo lo comparo con uno de los países de América, creo que debería estar en $300, para ponerte el caso del Perú. En el Perú ocurren cosas fenomenales, cambian ocho presidente en cortísimo tiempo, pero el Sol se mantiene firme como el dólar, eso es una cosa fenomenal. En Venezuela hemos tenido el mismo gobierno en un cuarto de siglo y mira adonde vamos, tenemos un bolívar que no vale nada", expresó el gobernador durante una entrevista con la periodista Margarita Oropeza en Venevisión.

Por último, Galíndez hizo un llamado a los diferentes actores políticos para que en lo más pronto se regularicen los partidos políticos y se designen nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral para organizar unas elecciones confiables.

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