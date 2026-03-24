Transporte

Iberia retoma vuelos entre Madrid y Caracas: fecha e itinerarios

Por Robert Lobo
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 03:00 pm
Iberia retoma vuelos entre Madrid y Caracas: fecha e itinerarios

La aerolínea española Iberia tiene proyectado retomar sus vuelos directos entre Madrid (MAD) y Caracas (CCS) a principios de abril de este 2026, tras una suspensión previa de operaciones.

La fecha prevista para la reactivación de esta ruta de Iberia, es a partir del próximo 7 de abril.

La aerolínea operará la ruta con cuatro frecuencias semanales bajo el siguiente itinerario:

Madrid: 12:25 - Caracas: 16:00
Caracas: 17:55 - Madrid: 08:25

Los vuelos serán operados en sus equipos Airbus A330-200.

Con el restablecimiento de los vuelos de Iberia la ruta entre Madrid y Caracas retoma su normalidad al nivel operativo de las aerolíneas.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América