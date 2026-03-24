Iberia retoma vuelos entre Madrid y Caracas: fecha e itinerarios

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La aerolínea española Iberia tiene proyectado retomar sus vuelos directos entre Madrid (MAD) y Caracas (CCS) a principios de abril de este 2026, tras una suspensión previa de operaciones.

La fecha prevista para la reactivación de esta ruta de Iberia, es a partir del próximo 7 de abril.

La aerolínea operará la ruta con cuatro frecuencias semanales bajo el siguiente itinerario:



Madrid: 12:25 - Caracas: 16:00

Caracas: 17:55 - Madrid: 08:25



Los vuelos serán operados en sus equipos Airbus A330-200.



Con el restablecimiento de los vuelos de Iberia la ruta entre Madrid y Caracas retoma su normalidad al nivel operativo de las aerolíneas.

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