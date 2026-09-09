Ingenieros advirtieron sobre desborde en el río Valle: estas son las recomendaciones

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La Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica (SVIH), en cumplimento de su responsabilidad social y técnica con el país, se dirige a la opinión pública, a las comunidades afectadas y a los organismos del Estado en relación con el evento climático ocurrido el 22 de agosto en la cuenca del río Valle.

El 30 de octubre de 2015 la Svih promovió el Foro “Río Valle y Autopista Valle-Coche: Presente y Futuro”; y el 2 de noviembre de 2015 emitió un comunicado en el que advirtió que la ocupación del cauce de la canalización del río Valle con pilas y estructuras de soporte para la ampliación vial, incrementaba el riesgo de afectación para los usuarios de la vía y sectores adyacentes.

Los hechos del 22 de agosto tras las precipitaciones por la Onda Tropical N° 40, que resultaron en el desbordamiento del río Valle, colapso del tránsito y decenas de carros tapiados cerca de la Pérgola de Los Ilustres y tramo San Pedro-Bellas Artes, son la materialización de las condiciones de vulnerabilidad creadas por la alteración de la sección hidráulica y la constricción del flujo en la canalización existente.

La Svih insiste en sus recomendaciones por inundaciones del río Valle

Ante la gravedad de lo acontecido y para salvaguardar vidas humanas y bienes públicos y privados, la SVIH ratifica sus recomendaciones:

Hacer una evaluación técnica, hidrológica, hidráulica y estructural de la canalización del río Valle en el tramo intervenido, y analizar el comportamiento del flujo frente a crecidas de varios períodos de retorno.

Diseñar e implementar obras de ingeniería para restituir la capacidad de transporte del canal, y que mitiguen el efecto de obstrucción que generan los apoyos viales.

Implementar un programa continuo de saneamiento, remoción de sedimentos y desobstrucción del lecho del río, en especial antes y durante la temporada de lluvias.

Proponen protocolo de alertas tempranas

Establecer un protocolo institucional, con alertas meteorológicas (pluviométricas / hidrométricas) en la cuenca del río Valle, que en coordinación con las autoridades de tránsito, ordene el desalojo de la vía o restrinja su uso en caso de crecidas extraordinarias.

La SVIH y el Colegio de Ingenieros de Venezuela reiteran su disposición técnica y profesional para colaborar con las instituciones competentes, en la búsqueda de soluciones estructurales y no estructurales que garanticen la seguridad y sustentabilidad de la infraestructura urbana de la Gran Caracas.

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