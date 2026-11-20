Tal y como estaba previsto, este 20 de noviembre ha iniciado el pago de la pensión IVSS y el primer mes de los aguinaldos a los pensionados del país.

Ambas designaciones hacen un monto de Bs 260.

Ingreso Integral para pensionados y bono de fin de año

De igual manera, en el transcurso de este 20 de noviembre, se cancelará el Ingreso Integral a los pensionados por un monto cercano a los Bs 65.000.

Con el objetivo de agilizar las operaciones y evitar aglomeraciones en las taquillas, la institución exhortó a los beneficiarios a emplear de forma prioritaria los canales digitales y la banca electrónica para consultar sus saldos y disponer del dinero.

Asimismo, se espera que desde el Ejecutivo Nacional también cancelen a los pensionados la primera parte del "bono de fin de año", el cual probablemente ronde los $50 a la tasa BCV.

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