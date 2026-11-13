​Instalan en Caracas cuarta ronda de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Asamblea de 2015

Con el propósito de dar continuidad a las negociaciones políticas y procurar consensos de carácter institucional, este viernes quedó formalmente instalada en la capital venezolana la cuarta ronda de conversaciones entre los representantes del Gobierno Nacional y la denominada Asamblea de 2015.

​La información fue divulgada por la Asamblea Nacional (AN) mediante un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X, donde se precisó que esta nueva fase de trabajo busca sostener el intercambio de posturas entre ambas delegaciones.

El pasado 21 de octubre, culminó el tercer ciclo de conversaciones en la ciudad de Caracas.

El proceso abarcó seis jornadas de trabajo compuestas por dos sesiones plenarias y 15 reuniones desarrolladas en cuatro mesas técnicas.



​El texto oficial, suscrito por Jorge Rodríguez en representación del Gobierno Nacional y Dinorah Figuera por la delegación parlamentaria, detalla el seguimiento a las mesas de trabajo sobre fortalecimiento democrático y Poder Judicial; libertad de expresión y derecho a la información; y la atención de la emergencia por el sismo junto a la recuperación del oro en el Reino Unido.



Asimismo, se concretó la instalación de una nueva mesa enfocada en garantías políticas, económicas y sociales.

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