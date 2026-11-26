​La convocatoria a procesos comiciales en Venezuela dependerá de que se reúnan las garantías necesarias y exista "sintonía nacional", afirmó el diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la delegación oficialista en la mesa de negociación, Jorge Arreaza, quien se pronunció en contra tanto de adelantar como de postergar los plazos previstos.



​En declaraciones ofrecidas al circuito radial Éxitos, el legislador enfatizó que la ruta política debe transitarse "sin atajos" y sustentada en acuerdos amplios, recordando que el país cuenta con cronogramas institucionales para renovar distintos niveles de poder público, entre ellos el Parlamento, gobernaciones, alcaldías y la Presidencia.



Además, destacó que el foco inmediato radica en afianzar la confianza entre los actores para resolver las pugnas internas por canales democráticos.



"Tendremos elecciones cuando tengamos las condiciones y con la sintonía nacional para tenerlas. No apresuremos ni retrasemos los procesos. Hay un calendario ahí... Vayamos por consenso a los procesos sin apresurarlos", expresó Arreaza.

​Lectura sobre el giro de Washington y llamado a la militancia



​Al analizar la reciente visita a Caracas del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y la suscripción de un convenio bilateral de cooperación castrense, el representante consideró que la Casa Blanca modificó su postura motivada por el interés en el crudo venezolano, aunque enmarcó el episodio en un escenario que describió como trágico.



​"Esa mano estrechada me dice que hay una rectificación del lado estadounidense. Ellos perdieron el petróleo venezolano y, al darse cuenta de que lo necesitan, ratifican de una manera trágica llevándose al presidente, pero es una rectificación", señaló el dirigente.

Asimismo, evocó la exhortación a la calma y a la "madurez" política que publicó en redes sociales dirigida a las bases oficialistas, pidiéndoles respaldar este nuevo entendimiento con Estados Unidos.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube