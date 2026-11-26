La tarde de este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar será derogada, como parte de las negociaciones de la Mesa de Diálogo entre el gobierno encargado y representantes de la AN 2015.

Rodríguez detalló que, presentarán el proceso para la derogación el próximo martes durante la sesión ordinaria del Parlamento.

"Esa ley obedeció a un momento muy particular que vivía Venezuela, y es una situación que por la vía de la diplomacia de paz que ha defendido la presidenta Delcy Rodríguez (...) es una ley que en su debido momento cumplió su cometido y creemos muy sano que esa ley sea derogada", expresó Rodríguez.

La "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela", aprobada el 28 de noviembre de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.859 Extraordinario al día siguiente, sanciona a quienes "promuevan o participen en medidas coercitivas unilaterales o acciones contra la soberanía del país".

Disposiciones y sanciones principales

Penas y multas severas: Condenas de 25 a 30 años de prisión y multas de gran escala para los promotores de bloqueos o agresiones.

Condenas de y multas de gran escala para los promotores de bloqueos o agresiones. Inhabilitaciones políticas: Restricciones para ejercer cargos públicos por hasta 60 años e inelegibilidad electoral.

Restricciones para ejercer cargos públicos por hasta e inelegibilidad electoral. Procesos especiales: Carácter de delitos imprescriptibles, prohibición de beneficios de pena, autorización de juicios in absentia y extinción de dominio sobre bienes.

Carácter de delitos imprescriptibles, prohibición de beneficios de pena, autorización de juicios in absentia y extinción de dominio sobre bienes. Control patrimonial y medios: Creación de un Registro Nacional con congelamiento de activos y sanciones económicas o revocación de concesiones a medios de comunicación que respalden sanciones.

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