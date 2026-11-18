Tras su reunión con Delcy rodríguez en el Palacio de Miraflores, el secretario de Guerra de los EEUU, Pete Hegseth,ofreció declaraciones a la prensa en la Embajada de EEUU en Caracas.

Desde allí, Hegseth resaltó el éxito de la Operación Resolución Absoluta del pasado 3 de enero, que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“No podríamos haber logrado tanto en menos de un año sin su liderazgo", expresó Hegseth al agradecer a Delcy Rodríguez por su cooperación con Washington para la "estabilización de Venezuela".

"La Operación Resolución Absoluta del 3 de enero pasará a la historia como un día de liberación para Venezuela”, agregó.

Advertencia a grupos criminales en territorio venezolano

El también jefe del Pentágono, lanzó una advertencia a grupos criminales que calificó como "narcoterroristas", que operan en territorio venezolano.

"Los cazaremos, los encontraremos y los mataremos. O se someten y se entregan, o enfrentan las consecuencias mortales del poderío militar combinado de Estados Unidos y Venezuela", advirtió Pete Hegseth, al concluir su discurso desde Caracas.

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