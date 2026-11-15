Lester Toledo: Reestructurar el sistema de justicia en Venezuela sería un gran paso

El retorno de exiliados a Venezuela, luego de varios años fuera del país, es uno de los gestos políticos más trascendentales que ha vivido la oposición durante 2026.

Uno de los ciudadanos que retornó, tras haber salido en 2016, fue el abogado y consultor político Lester Toledo, quien confía en su experiencia profesional, que lo llevó a España, Colombia, República Dominicana y El Salvador, sirva para la restitución construcción de un modelo que garantice bienestar a la ciudadanía.

En conversación con 2001, analizó el entorno político actual y qué puede esperar la población de las conversaciones entre el Gobierno y sus adversarios.

Apego a la Constitución

-Lester, ¿cómo ve el clima político actual?

-Hay un nuevo momento político. Pasó el 3 de enero y nadie puede negar que los hechos del 3 de enero van a cambiar para siempre, yo creo que aún no nos damos cuenta todavía del impacto, van a cambiar para siempre eh la política y la historia de Venezuela.

Yo creo que Venezuela tiene mucho futuro, con modernidad, con tecnología, con inteligencia artificial, con las nuevas formas de hacer política pública. ¿Cómo aprovechamos el 3 de enero como una oportunidad para que el país avance hacia adelante? Y yo estoy en esa página y creo que la mayoría de los venezolanos están allí, eh en buscar por fin una reconciliación.

Yo lo llamo, ojo, yo lo llamo reconciliación con verdad, pues reconciliación no es olvido, no es dejar pasar lo que nos hicieron, no es no reconocer que hay unos responsables, no es impunidad, es entender que la mejor forma de que el país avance es construir una reconciliación en las urnas.

- ¿Qué temas deben estar en la mesa de conversaciones, entre el gobierno y el oficialismo, para que la gente tenga la certeza de que hay un cambio político real ?

-Los tipos que estaban en el gobierno, se encargaron de criminalizar, o judicializar, la política y politizar la justicia. Creo que ahí se rompió el sistema, y me parece muy importante que la primera gran reforma institucional que esté generando esta mesa de acuerdos que está liderada por los Estados Unidos, sea precisamente la reforma profunda del Poder Judicial.

Yo creo que esa mesa de negociación tenemos que definirla muy bien. No es una instancia de gobierno, no es un gobierno paralelo, no es una instancia que está para gobernar y corregir temas salariales o reivindicaciones laborales, o temas de infraestructura, o construcción de carreteras, hospitales y tantos problemas que Venezuela tiene, que claro que hay que arreglarlas, pero con un gobierno decente.

Lo que esa mesa sí es, y ahí hay que poner las expectativas reales, es un ente circunstancial para conseguir tres resultados bien concretos: la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con todas sus salas más la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM); en segundo lugar, es un ente para nombrar cinco rectores principales y todos los órganos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Y, en tercer lugar, ese nuevo CNE tiene que darnos un cronograma con confianza.

-Uno de los señalamientos desde sectores de la sociedad civil tiene que ver con la probidad, con las credenciales de quienes aspiran a ser magistrados, ¿cuál es la garantía de que ahora sí habrá un TSJ imparcial?

-La Constitución plantea claramente quiénes pueden ser magistrados y quiénes no. Un señor que no tiene las credenciales académicas, que no es abogado, o que no tiene los puntos, todo lo que requiere la experiencia profesional, no puede ser magistrado. Una señora que viene de ser candidata a alcaldesa o candidata a gobernadora del PSUV y que tiene un claro sesgo político no puede ser magistrado. Si se cumple la Constitución, se nos facilita 99% de la tarea. Reestructurar la forma en que se maneja la justicia en Venezuela sería un gran paso para que cambie todo.

“María Corina Machado vino a dar certezas”

-María Corina Machado tiene tres semanas en Venezuela, y bueno, ella de alguna u otra manera vino a representar a un sector importante que se identifica con la oposición venezolana. ¿Cómo ve su retorno y el acompañamiento de diferentes sectores?

- Ella es la líder, sin duda, de las fuerzas democráticas y no es lo mismo, bueno, a mí me gustan mucho los deportes, no es lo mismo que tú te des un equipo de fútbol que sale a jugar sin el capitán, sin su mejor figura, que un equipo que ahora está que está completo porque tiene su capitán y tiene la estrella del equipo allí. Obviamente, eso es buena noticia para nosotros, porque ella vino a dar certeza. No hay ninguna duda de que esa persona va a ser ella, que la vamos a respaldar y que representa el liderazgo legítimo de la oposición.

-Lester, ¿por qué regresó en este momento y cuál es su aporte a esta coyuntura?

- ¿Por qué volver ahora? Porque desde que yo me fui, siempre toqué la puerta y busqué mil maneras de meterme por la puerta, por la ventana, por la chimenea y me las negaron todas. Cuando se da el 3 de enero, yo me quería ir el 4, obviamente, tuve que tener paciencia estratégica y esperar los lineamientos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien es mi amigo, a quien quiero mucho y le tengo toda la confianza de que esté él liderando este proceso, esperar los lineamientos de las leyes que se estaban aprobando.

Tú me dices, ¿a qué regresé? Yo te respondo, yo quiero ser útil, aparte he podido tener un rol fuera de mi país, un rol protagónico importante en construir cambios que han ayudado a distintas sociedades. Entonces, bueno, yo veo que he sido parte de cambios positivos y eso me da una satisfacción profesional increíble, pero al mismo tiempo la frustración de que todas estas cosas buenas no las podía aplicar en mi país.

Si todo eso que aprendí, todo el networking que tengo, los contactos, la comunidad internacional, los accesos a las multilaterales donde están los grandes recursos que va a necesitar Venezuela para las obras que requerimos en materia eléctrica, en materia de salud, en materia de educación, si eso sirve para ayudar a María Corina Machado para ayudar en el lugar que nos toque a construir una mejor Venezuela, mira, yo no podía negarme, yo tenía que estar allí.

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