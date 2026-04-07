Llegan a Maiquetía más de 300 venezolanos repatriados desde Arizona: detalles aquí

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Este lunes 6 de abril llegó un nuevo vuelo procedente de Arizona, Estados Unidos, donde aterrizaron 320 venezolanos que decidieron acogerse al plan de repatriación

Entre los pasajeros del vuelo 130 del Plan Vuelta a la Patria regresaron 6 menores de edad, quienes junto a sus padres inician ahora un proceso de reinserción en el sistema escolar y de salud venezolano.

Al bajar del avión, los repatriados cumplieron con el protocolo habitual de las autoridades migratorias y de salud:

Se les brindó asistencia médica inmediata, refrigerios y el chequeo de sus documentos de identidad por parte del Saime.

Muchos familiares esperaban en las afueras de la terminal nacional e internacional con pancartas y globos, protagonizando escenas de mucha carga emocional tras meses o años de separación.

Los retornados ahora entran en una fase de registro para acceder a programas sociales y oportunidades laborales, según lo anunciado por las autoridades en la terminal aéreo.