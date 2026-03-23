Marcha de los trabajadores este 23 de marzo: exigen cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo

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Un grupo de trabajadores tomo el centro de Caracas para reclamar por mejoras salariales, haciendo énfasis en que se cumpla lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Trabajo.

La movilización, que tenía previsto llegar hasta la sede del Ministerio de Trabajo, cambió su destino luego de ser reprimidos por cuerpos de seguridad, según lo indicado por los manifestantes.

José Félix Lara / 2001

¿Qué piden los trabajadores?

Carlos Pinto, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda (Fetramiranda), señaló que la principal exigencia es la aplicación del artículo 91 constitucional, el cual vincula el salario mínimo al costo de la canasta básica.

"El salario mínimo actual, que ronda apenas los 0,28 centavos de dólar, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano. No hay más nada que discutir; por encima de la Constitución no puede haber otra propuesta", afirmó Pinto.

El dirigente insta a las autoridades competentes en dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes y a no permitir que sus ministros ignoren los derechos que amparan a obreros, médicos, educadores y todo trabajador.

José Félix Lara / 2001

Atacan a protestantes

Por su parte, Islenis Pulido, representante de la Federación de Trabajadores de la Educación (Fetrasined), detalló los atropellos sufridos durante la jornada de este lunes.

A pesar de que el objetivo era entregar un pliego de peticiones ante el Ministerio del Trabajo, la marcha se vio interrumpida por piquetes de seguridad y movilizaciones paralelas.

Por esta razón cambiaron su destino hacia la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

"Nos trancaron por todas partes, específicamente en la Plaza Morelos y la avenida Universidad, impidiendo nuestra llegada al Ministerio del Trabajo", denunció Pulido.

Se conoció que las pancartas y material para manifestar como pitos y cornetas fueron arrebatados. Aunque aseguran que fue un episodio de hostigamiento, reportan que no hubo actos de máxima violencia.

José Félix Lara / 2001

La dirigente explicó que la fecha era clave, ya que hoy se cumple un mes de haber introducido un documento ante el Ministerio Público sin recibir respuesta alguna.

Las principales exigencias del pliego petitorio de los trabajadores son: salarios y pensiones justas, convenciones colectivas, devolución del salario, reenganche de los trabajadores despedidos, libertad para todos los presos políticos y respeto al derecho a la huelga y a manifestar.

"Nuestras exigencias se basan en normativas legales y derechos que son irrenunciables. No nos vamos a retirar hasta obtener respuestas concretas", expresó.

Los manifestantes asegura que continuarán en las calles en la espera de una respuesta a sus exigencias en cuanto a las mejoras salariales.

José Félix Lara / 2001

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